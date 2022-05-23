تامر حسني عن فيلم ”مش أنا”: المريض الحقيقي اللي معندوش طموح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - كشف الفنان تامر حسني عن أمنيته في انتشار أحد مشاهد فيلم "مش أنا"، لافتًا أنه من أهم الحوارات التي كتبها في حياته، وأنه يستحق الانتشار لاحتياج الكثيرين له على حد تعبيره.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو للمشهد، وعلق عليه قائلًا: "مشهد الحمد لله من فيلم مش أنا.. يمكن أهم حوار كتبته في حياتي.. وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الانتشار".

وأضاف تامر حسني: "عشان واثق أن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي.. عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا أن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا وينجحوا.. يعني الموضوع فينا إحنا مش في الظروف.. ظروفك الصعبة دي ممكن تصنع منك بطل.. أنت اللي هتحدد وهتقرر ظروفك هتصنع منك أيه قوم يلا.. ينفع تحلم تامي وعاشر.. الحلم ملوش وقت ولا ست والوقت مش متأخر ولا حاجة ومادم بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك وعندك مهمة في الحياة.. قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير.. بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي وزي ما كتبت في حوار الفيلم.. المريض الحقيقي وهو اللي معندوش طموح".

وظهر تامر حسنى في فيلم (مش أنا) - الذي جرى عرضه في شهر يونيو الماضي - بشكل جديد ومختلف من خلال شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث حيث جسد شخصية مريض نفسى وهو لون لم يقدمه من قبل على الشاشة، بالإضافة إلى خفة الدم التي تحلى بها في الفيلم .

وتناول الفيلم قصة الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده دون ارداته ، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.