Watch it تكشف تفاصيل شخصيات مسلسل ريڤو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - كشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها"ريڤو"، والمقرر طرحه قريبًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "Watch it" عبر حسابها بتطبيق انستجرام صور أبطال مسلسل "ريڤو"، وعلقت عليها : "كل اسم وراه قصة جوة رحلة ريڤو.. ريڤو قريبًا بالأسواق".

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل ريفو بوستر العمل ، تمهيداً لطرح خلال الفترة القادمة .

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

نشر الفنان صدقي صخر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو حيث احتفل مع أمير عبد وتامر هشام أعضاء فريق كايروكي.

وعلق صدقي صخر على الصور : فركش مسلسل ريفو.. قريبا هتتعرفوا على مروان فعلا أقرب شخصية لـ قلبي من أحلى مشروع عملته.