انت الان تتابع خبر ثمن تذكرة حفل محمد رمضان في الأردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تستضيف واحة ايلة في العقبة الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الاستقلال .

وبحسب اعلان واحة ايلة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بلغت سعر تذكرة الحفل الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال 280 دينارا للدرجة الخاصة فيما 200 دينار للدرجة الاولى و 160 للدرجة المتوسطة اما الاخيرة تبلغ 100 دينار .

ونوهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الى ان التذكرة تشمل الحفلين .

واثارت دعوة رمضان الى الاردن ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد واستذكر مراقبون دعوة الاردن للمغنية الكبيرة فيروز ابان الثمانينيات للغناء بمناسبة عيد الاستقلال