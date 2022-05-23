فن ومشاهير

ثمن تذكرة حفل محمد رمضان في الأردن

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ثمن تذكرة حفل محمد رمضان في الأردن والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - تستضيف واحة ايلة في العقبة الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الاستقلال . 

وبحسب اعلان واحة ايلة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك  بلغت سعر تذكرة الحفل الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال 280 دينارا للدرجة الخاصة فيما 200 دينار للدرجة الاولى و 160 للدرجة المتوسطة اما الاخيرة تبلغ 100 دينار .

ونوهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الى ان التذكرة تشمل الحفلين . 

واثارت دعوة رمضان الى الاردن ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد واستذكر مراقبون دعوة الاردن للمغنية الكبيرة فيروز ابان الثمانينيات للغناء بمناسبة عيد الاستقلال

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا