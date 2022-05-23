بوسي ترقص مع عريسها على أغنية إليسا وسعد لمجرد في حفل الزفاف (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - يقام حاليا حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد الفنادق النيلية.

وننشر لكم أول فيديو من زفة العروسين.

كما ننشر فيديو للعروسين وهما يرقصان على أغنية إليسا وسعد لمجرد.

حفل الزفاف مقتصر على المقربين من الزوجين ولم يتم إقامته بشكل ضخم كما يتخيل البعض فهو مجرد عقد قران واحتفالية بسيطة فقط.

كان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي، وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

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وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

وقال محمد شعبان والد المطربة بوسي والذي أكد أنه علم بخبر زفافها من بعض الصحفيين الذي تحدثوا معه، مؤكداً أنه لا يريد تعكير مزاجها بحديثه ويتمنى لها السعادة ولكنه كان يريد التواجد.

وأضاف والد بوسي: “لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري هحضر فورا دون تردد”.

جدير بالذكر أن بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

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