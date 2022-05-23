انت الان تتابع خبر كوكب الشرق أم كلثوم طلبت من سيد مكاوي تلحين أغنية بدون أي مقابل مادي.. فصدمها برد لن ينساه التاريخ اليكم التفاصيل !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وتابعت أن والدها كان رده قوي جدا ولن ينساه التاريخ حيث أكدت ماحدث قائلة: ردت عليه الست ساعاتها قالتله ألا يكفيك فخرا إنك تلحن لـ (أم كلثوم) قالها لا يكفيني فخرا.. والبقال اللي تحت البيت مبياخدش (فخر) وزعلت ومكملش اللحن.وأوضحت ابنة سيد مكاوي أن بعد هذا الخلاف حدثت قطيعة بين الست ووالدها، ليطلق مكاول سلسلة ألحان عظيمة باسم من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة ومن بينهم ألحان أغنية الأرض بتتكلم عربي.

وأضافت: سمعت أم كلثوم عن العمل وتتبعته وكلمته في التليفون قالتله عقلت ولا لسة مأنش الأوان ؟.. فقالها آن الاوان من زمان.. وقالتله عايزاك تعملي لحن فقالها بشرط يكون أحمد رامي هو اللي كاتب الكلام.

واستكملت: كتب الأغنية بناءً على طلب مكاوي ولم يحدث أبدا في حياة كوكب الشرق أن صعدت على المسرح تتقبض ذراع من صنع العمل إلا مع مكاوي في أغنية يا مسهرني.

واستطردت عن علاقة الصداقة بين سيد مكاوي وكوكب الشرق: في صورة ليهم كان بيوصلها المطار في رحلة علاجها الأخير ولم يلتقوا بعد ذلك وكانوا بيعملوا قبلها بروفات (أوقاتي بتحلو) لأنها كانت لأم كلثوم قبل وفاتها وبعد كده غنتها وردة.