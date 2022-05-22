فن ومشاهير

هذه هي الفنانة التي سحرت النجم العالمي« فان دام » في رامز موفي ستار.. لم يستطع الصمود أمام جمالها!

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الرياض - محمد الاطلسي - أشاد نجم أفلام الأكشن العالمي جان كلود فان دام بجمال الفنانة التونسية درة، وذلك خلال لقائهما لأول مرة في برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، والذي عرض مؤخراً في شهر رمضان. وكان قد التقى فان دام بالفنانة درة في الكرافان قبل تصوير المشهد الوهمي في البرنامج، ورحب بها قائلا : "سعيد جدا بالعمل معك، ولم أتخيل وجود ممثلة بهذا الجمال"، ليعلق مقدم البرنامج رامز جلال قائلا : "أومال لو شوفت بدرية طلبة هتعمل إيه".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتباينت ردود الأفعال من المتابعين في المواقع الإعلامية بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار، مؤكدين أنها أكثر فنانة اعجب بها فان دام وذلك بعد مشاهدة جميع حلقات البرنامج. الجدير ذكره أن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره للسنة التالية على التوالي في المملكة العربية السعودية، وقد لاقى استحسان الكثير من الجماهير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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