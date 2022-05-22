انت الان تتابع خبر اتفرج .. أول صورة لـ بوسي مع هشام ربيع.. قبل زفافهم بساعات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت المطربة الشعبية بوسي لأول مرة اليوم الأحد مع خطيبها خبير تجميل الشعر هشام ربيع قبل ساعات من احتفالهم بالزفاف، وحصلت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين، والتعليق عليها بالمباركات الكثيرة لها.

أول صورة لـ بوسي مع هشام ربيع

وسوف تحتفل اليوم الفنانة بوسي بحفل زفافها في أحد الفنادق الكبري الذي توجد في القاهرة، وحرصت على تقديم دعوة لكل أصدقائها المقربين سواء من داخل أو خارج الوسط الفني.

بوسي وهشام ربيع

أطلاله بوسي الجديدة

وحرصت بوسي على نشر العديد من الصور الجديدة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأطلت في الصور وهي ترتدي بليزر لونه بيج وتي شيرت أسود وبنطلون جلد أسود ووضعت مكياج لافت للانتباه وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وهذا ما أبرز جمالها.