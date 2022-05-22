حنان مطاوع تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:28 مساءً - حرصت الفنانة حنان مطاوع، علي تقديم الشكر لحكومة الإمارات، علي حصولها علي الإقامة الذهبية لفئة المبدعين. وكتبت مطاوع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: اتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين.. واخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ولهيئة الثقافة والفنون بدبي ولسعادة المستشار صلاح القاسم. مستشار الهيئة.. والشكر موصول لشعب الإمارات الحبيب.. واتمنى لها التطور والنجاح والإبداع في كل المجالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012