انت الان تتابع خبر بهذه الكلمات المؤثرة ودعت الفنانة سماح أنور حبيبها سمير صبري.. لن تتوقع ماذا قالت عنه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نعت الفنانة المصرية، سماح أنور، بكلمات مؤثرة، صديقها وزميلها الفنان المصري، سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا الجمعة 20 مايو/أيار بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب التقارير الفنية المتداولة، فإن الثنائي سماح أنور وسمير صبري جمعتهما قصة حب، وقد كانت هي كل حلمه وأمله، ووصل الأمر بالفنان سمير صبري بأنه اشترى خواتم الخطبة، وقرر أن يعرض على سماح أنور الزواج ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

وجاء تراجع سمير صبري عن الارتباط بسماح أنور بسبب فارق العمر الكبير بينهما، إذ يكبرها بـ22 عاما، ولكنه أحبها حبا شديدا وتمنى الزواج منها، وذلك بحسب تصريحات إعلامية له.

وقد تزوج سمير صبري مرة واحدة فقط، من سيدة أجنبية تعرف عليها في الإسكندرية بينما كان يبلغ من العمر 20 عاما، ولكنها لم ترغب في إكمال حياتها بمصر، وانتقلت إلى إنجلترا مع ابنهما حسن.