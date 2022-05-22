انت الان تتابع خبر الفنانة غادة إبراهيم تتلفظ على الهام شاهين بكلمات خارجة ورد ناري من الأخيرة كشفت به مافعلت بالتفصيل اليكم ماحدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علقت الفنانة إلهام شاهين، على قرار المهن التمثيلية بوقف الفنانة غادة إبراهيم عن التمثيل بسبب خناقتها في جنازة الفنان الراحل سمير صبري واتهامها أن بعض الفنانين أساؤ لها. وقالت إلهام شاهين: أنا معرفش أن فيه اتوبيس أصلا ولا أعرف حاجه عن الاتوبيس لأن أنا

وأكدت غادة على أنها طردت من الحافلة المخصصة لنقل نجوم الوسط الفني من مسجد الشرطة، الذي أقيم به صلاة الجنازة على الراحل سمير صبري، إلى مدافن العائلة بالإسكندرية، التي من المقرر دفنه بها.

فقد قالت غادة: “الحيزوبنتين رفضوا يركبوني الباص معاهم، بتقولي الباص اكتمل دول ناس ميعرفوش يعني ايه اخره ولا يعرفوا ربنا، ويعني ايه تربة، دول لسه كانوا بيصلوا على الواحد خيره على الكل، حسبى الله ومنهم لله الحيزبونتين إلهام بنت سعاد وإلهام بنت عفاف”.