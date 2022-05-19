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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “محبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.. أول تعليق لـ أنغام بعد خروجها من المستشفى على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة أنغام رسالة إلى الجمهور بعد تلقيها الاَلاف رسائل الداعمة لها والتي تدعو لها بالشفاء إثر إجرائها عملية جراحية في الكتف وطلبها للدعم المعنوي.
ونشرت أنغام الرسالة عبر حسابها على “إنستجرام”، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها معنويا في مرضها أثناء تواجدها في المستشفى.
وكتبت أنغام بعد خروجها من المستشفى: “شكرًا من قلبي علي كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.
وأوضحت أنغام: “ممتنه لكم، لكل أهلي وأصحابي وأحبابي، ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة”.
وأضافت : لا شيء أجمل من حب الناس الذي وجدته والاهتمام والدعاء والتمنيات لي بالشفاء، ودعم الناس كان مؤثرا جدا وأشكرهم عليه.
وأعربت أنغام عن سعادتها باستقبال الجمهور لأحدث أغانيها “لوحة باهتة”، وبتفاعل الجمهور في حفلها الأخير قبل العملية قائلة : حفل الكويت كان قبل العملية بليلة تقريبا، والجمهور الكويتي كان رائع.