“محبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.. أول تعليق لـ أنغام بعد خروجها من المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة أنغام رسالة إلى الجمهور بعد تلقيها الاَلاف رسائل الداعمة لها والتي تدعو لها بالشفاء إثر إجرائها عملية جراحية في الكتف وطلبها للدعم المعنوي.

ونشرت أنغام الرسالة عبر حسابها على “إنستجرام”، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها معنويا في مرضها أثناء تواجدها في المستشفى.

وكتبت أنغام بعد خروجها من المستشفى: “شكرًا من قلبي علي كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.

وأوضحت أنغام: “ممتنه لكم، لكل أهلي وأصحابي وأحبابي، ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة”.