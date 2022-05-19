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“محبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.. أول تعليق لـ أنغام بعد خروجها من المستشفى

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Ahmed Elgazar 0 تبليغ

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ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة أنغام رسالة إلى الجمهور بعد تلقيها الاَلاف رسائل الداعمة لها والتي تدعو لها بالشفاء إثر إجرائها عملية جراحية في الكتف وطلبها للدعم المعنوي.

ونشرت أنغام الرسالة عبر حسابها على “إنستجرام”، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها معنويا في مرضها أثناء تواجدها في المستشفى.

وكتبت أنغام بعد خروجها من المستشفى: “شكرًا من قلبي علي كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني”.

وأوضحت أنغام: “ممتنه لكم، لكل أهلي وأصحابي وأحبابي، ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة”.

وكانت أنغام قد كشفت تفاصيل حالتها الصحية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر، وقالت:” أنا دخلت عمليات كتير قبل كورونا، وتقريبا 3 عمليات مناظير كلى لكن لم أشارك الناس، وهذه المرة كنت محتاجة لدعم الناس نفسيا، وعملوا أكثر من الذي انتظرته”.

وأضافت : لا شيء أجمل من حب الناس الذي وجدته والاهتمام والدعاء والتمنيات لي بالشفاء، ودعم الناس كان مؤثرا جدا وأشكرهم عليه.

وأعربت أنغام عن سعادتها باستقبال الجمهور لأحدث أغانيها “لوحة باهتة”، وبتفاعل الجمهور في حفلها الأخير قبل العملية قائلة : حفل الكويت كان قبل العملية بليلة تقريبا، والجمهور الكويتي كان رائع.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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