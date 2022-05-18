انت الان تتابع خبر سألوا نجم الأكشن كلود فان دام عن الممثل العربي المفضل لديه.. فأجاب بدون تردد.. لن تتوقع من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ولد الفنان العالمي كلود فان دام عام 1960 في مدينة برشام - بروكسل - بلجيكا وحين بدأ في ممارسة لعبة القتال الحر شجعه والده كثيرآ في هذا وذلك لضعف بنيانه .

وعن الممثلين العرب ورأيه فيهم عبر الفنان العالمي جان كلود فان دام عن رغبته في المشاركة في أعمال سينمائية مصرية أو تصوير أعمال عالمية على أرض مصر.

وقال فنان الأكشن الشهير فان دام في حوار خاص مع «اليوم السابع» إن أول فيلم شاهده في السينما مع والده كان فيلم «لورانس العرب» للفنان المصري عمر الشريف، وهذا ما جعله ينجذب لجو الصحاري، خاصة أنه نشأ في بيئة بها رجال أشداء مثل العرب، مشيراً إلى أنه يفضل عمر الشريف.

وتربط الفنان العالمي فان دام علاقة خاصة بمصر حيث زارها في 2011 احتفالًا بعيد ميلاده الـ51، كما شارك في أحد إعلانات شركات الاتصالات مع الفنان محمد رمضان العام الماضي.كما نعى الفنان فان دام الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد وفاتها بفيروس كورونا الذي عانت منه قبل وفاتها، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، صورة له مع الفنانة رجاء الجداوي، معربًا عن صدمته بعدما علم بخبر وفاتها.

وقال الفنان العالمي في رسالته: «أنا في صدمة، وإنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الفنانة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي».