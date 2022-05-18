انت الان تتابع خبر اتفرجوا .. ظهور لافت وساحر لزوجة حسين الجسمي المغربية سلبت القلوب وخطفت الأنظار بجمالها الرائع في أول ظهور لها.. والجميع... اجمل من ملكات الجمال ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسين الجسمي مع زوجته المغربية حسناء، خلال جلسة تصوير.

بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفبإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري ، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وطرح مؤخرًا حسين الجسمى، أغنيته الجديدة "ما بحبك"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، ‏توزيع ومكساج وماستر هادى شرارة، ‏هندسة الصوت ايلى بربر واحتفل مؤخرًا الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.