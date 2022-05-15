انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل الزير سالم بعد صراع مع المرض.. ونقابة الممثلين السوريين تنعي الراحل اتفرج صوره! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي الفنان السوري ناصر وردياني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السورية. ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنان الراحل ناصر وردياني وأعلنت إقامة صلاة الجنازة اليوم في حلب.وعبر الفنان محمد الوردياني، ابن الفنان الراحل عن حزنه برحيل والده عبر تدوينه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى وحده.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر وردياني اللهم اغفر له وارحمه".

وودع الفنان ناصر وردياني عدد كبير من زملائه الفنانين والمشاهير في سوريا، حيث نعاه الفنان السوري قاسم ملحو عبر فيسبوك قائلاً: "الفنان ناصر الوردياني في كنف الله. رحل يوم ولادته. رحمة على روحك ناصر".

ومن أهم أعماله الفنية مسلسل الزيرسالم، وكانت آخر أعماله مسلسل فتح الأندلس الذي عرض أبريل الماضي وتدور أحداثه حول قصة القائد المسلم طارق بن زياد وفتوحاته الكبيرة في مدن طنجة وسبت وطليطلة وصولًا لفتح الأندلس.