نقل أنغام للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، وذلك اليوم السبت عقب احتفالها بأغنيتها الجديدة لوحة باهتة.

وشاركت مديرة أعمال أنغام صورة لها من المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا.

وكتبت راندا على الصورة تعليقا جاء به: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو”.

وظهرت أنغام وهي تضع يدها اليمنى في الجبس.

وعلى جانب آخر، أحيت أنغام حفلة غنائية في الكويت احتفالا بـ أغنية لوحة باهتة، والتي حققت نجاحا هائلا منذ طرحها على موقع يويتوب، حيث تخطت حاجز الـ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وقدمت أنغام باقة من أجمل أغانيها وسط حضور كامل العدد وتفاعل كبير من الحاضرين

أنغام شاركت في الحلقة الأخيرة من “الاختيار 3” بغناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة، وقالت أنغام عبر حسابها على Instgram: “شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم، شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته”، تحيا مصر انغام”.

وكانت أنغام أحيت مؤخرا حفلا في دولة الكويت، قدمت أنغام مجموعة كبيرة من أغنياتها الجديد منها والقديم وسط تفاعل كبير من الحضور، وغنت أنغام لأول مرة أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” التي طرحتها مساء الثلاثاء الماضي، من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت لأول مرة أيضا أغنية “أنا مش ضعيفة” تتر مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عرض في رمضان 2022.