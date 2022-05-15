انت الان تتابع خبر فؤاد المهندس في عزاء يوسف وهبي لم يتوقف عن الضحك.. لن تتخيل ماهو السبب الذي كشفه عمر الحريري ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال لقائه في برنامج “ساعة صفا” مع الفنانة صفاء أبو السعود كان قد كشف عمر الحريري تفاصيل ما حدث في عزاء يوسف وهبي مع الفنان المصري الكبير فؤاد المهندس.

وأضاف: "وكنت أحب جدًا تقلـد الراحل يوسف وهبي، وفي إحدى المـرات كنت في برنامج تلفزيوني وطلب مني تقليد يوسف وهبي ففعلت ذلك، وبعد فترة شاهدني الفنان الكبير فؤاد المهندس وأنا أقلده فظل يضحك”.

وتابع: “عقـب وفاة الفنان الكبير ذهبنا جميًعا لتأدية واجب العــزاء، وبمجرد دخولي للعزاء شاهدني فؤاد المهندس فظل يضحك ثم ترك العزاء وخرج لكي يقف في خارج السـرادق. وختم: بعدما خــرجت وراءه أستفسر عما حدث قال لي لم استطع أن أتمـالك نفسي من الضحك فقد شاهدتك منذ أيام تقلــده، وبمجرد دخولك تذكرت الموقف فضحكت أنا الآخر”.