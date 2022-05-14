انت الان تتابع خبر لن يخطر على بالك من هي زوجة أحمد مكي الذي أخفاها عن الإعلام.. والمفاجأة بثروتها الخيالية! اتفرج مدى جمالها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - للمرة الأولى يكشف الفنان أحمد مكي سرا من أسراره العائلية، حيث قال مؤخرا في حديثه لإذاعة "نجم إف إم" المصرية، أن لديه طفل يدعى أدهم، واللافت أن مكي كان يرفض تماما الخوص في تفاصيل حياته الشخصية، وأغلب الجمهور فوجئ بأنه متزوج أصلا.

زوجة أحمد مكي هي سيدة أعمال ناجحة جدا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها، ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر، وأغلب روادها من نجمات الفن مثل أنغام وسمية الخشاب وصفاء أبو السعود وغيرهن، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز، الذي تقدر بمبالغ خيالية.

وبدورها تتواجد زوجة مكي وهي معروفة بلقبه أيضا "مكي" وليس لقب أسرتها، باستمرار في فروع تلك المراكز وتتواصل مع روادها.

واللافت أن أدهم أحمد مكي يذهب مع والدته دوما أيضا إلى مقر عملها، ولا يتردد في أن يظهر شقاوته وخفة ظله في مزاحه مع العاملين بالمكان وروداه.