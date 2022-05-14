سألوا الفنانة نيللي ليه اتطلقت من جميع أزواجها الأربعة؟ .. فكشفت ما كان يطلبه أزواجها منها كل ليلة دون خجل!

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة نيللي والاستعراضية نيللي هي أيقونة الفوازير المصرية دون منازع، وبرغم تعاقب السنين فشلت جميع نصجمات مصر في إزاحة من عرشها. وبرغم مسيرتها الفنية الناجحة والمظفرة، لم تكن حياتها الشخصية مستقرة ولم تعرف الهدوء يوما، فقد تزوجت 4 مرات، لكنها تطلقت من جميع أزواجها الأربعة.

والآن تعد نيللي إحدى عوانس الوسط الفني. روت نيللي قصة أول حب وهي فتاة صغيرة كانت في المعمورة وكان عمرها 14 سنة عندما غازلها شاب وسيم عيونه زرقاء وكانت تقود درجاتها ونشأت بينهم قصة حب حقيقية وكانت علي حسب قولها أول قصة حب رقيقة وصافية لفتاة مراهقة. أضافت نيللي أن أول زوج لها بعد أن أصبحت فناة ناضجة كان المخرج الراحل حسام الدين مصطفي وكان يحبها ويغار عليها وكان أكبر منها بكثير ولكنها أحبته لأنه كان رقيق معها وكان يقدم لها كل يوم باقة ورد وتم زواجهما برغم معارضة والدها بسبب فارق السن. وبعد الزواج قدمت أعمال كثيرة من إخراجه منها غابة من السيقان-مملكة شياطين البحر-ملوك الشر-كلمة شرف وبسبب الغيرة تم الإنفصال بين نيللي والمخرج اللامع حسام الدين مصطفي تزوجت نيللي بعد طلاقها من الملحن الشاب مودي الأمام شقيق الممثل الراحل حسين الأمام ووالده كان المخرج الكبير حسن الإمام ولكن الزواج لم يدم طويلا بسبب الغيرة وعدم التفاهم بينهما.

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قررت نيللي بعد طلاقها الثاني الإبتعاد عن الزواج من الوسط الفني وتزوجت رجل الأعمال المصري خالد بركات ولكن من أجل هذا الزواج اعتزلت نيللي الفن، وسافرت إلى لندن مع زوجها وقررت أن تنجب أطفال وتعيش بعيداً عن الأضواء ولكن لم يكتمل حملها وتم الطلاق بعد عامين زواج. الزوج الرابع في حياة الفنانة نيللي كان الخبير السياحي ورجل الأعمال المصري عادل حسني سرًا ولكن تم الانفصال. وفي تصريحات أخرى قالت إنها لم تتزوج إلا من رجال ربطتها بهم مشاعر حب حقيقية، ولكن حظها في الحب كان سيء جدًا؛ لأنها كانت تلتقي رجالًا يملأ فكرهم الأنانية، فكان كل رجل يحبها يطالبها بترك التمثيل والتفرغ له، ولكنها كانت ترفض وتتخلى عنهم.