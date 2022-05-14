الأهلي يتقدم بهدف.. شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

ابو ظبي - احمد الجزار - مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف الآن مباشرة على BeIN Live، حيث يقدم «الوطن سبورت» خدمة لمتابعيه وقرائه وهي مشاهدة بث مباشر مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، والمقرر لها مساء اليوم السبت الموافق 14-5-2022 في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات إياب الدورنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2021-2022، على ستاد «5 جويلية» عقر دار الفريق الجزائري.

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر الآن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر من خلال لينك الفيديو التالي:

اليوم بث مباشر الآن.. Live مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في نصف نهائي دوري إفريقيا

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا من قلب الجزائر بعدما استطاع تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الجزائري بنتيجة 0-4 حيث سجل بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف فيما أضاف محمد شريف هدف رابعا للمارد الأحمر.

وعلى الجانب الأخر، تأمل جماهير نادي وفاق سطيف الجزائري تحقيق المفاجأة والعودة بريمونتادا تاريخية أمام النادي الأهلي وإقصاء النادي المصري ومنعه من بلوغ النهائي للسنة الثالثة على التوالي، بعدما وضع حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر عامين قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد رباعية لقاء الذهاب امام النادي الجزائري.