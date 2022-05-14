نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر متزوجة حديثًا وعمرها 25 عامًا ولم تلتحق بأي مدرسة.. اعترافات مُعلمة الأحياء بعد القبض عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - اعترفت أسماء عماد “25 عامًا” معلمة الأحياء، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الـ48 ساعة الماضية بعد ظهورها مع بودي جارد، خلال التحقيقات التي جرت معها بعد القبض عليها اليوم، إنها لا تعمل في أي مدرسة حكومية، ولم تلتحق حتى الآن للعمل بوزارة التربية والتعليم أو أي مدرسة، إذ إنها خريجة حديثة دفعة 2020، وأنها تخصصت لتدريس مادة الاحياء إلى التلاميذ والطلاب بأسعار رخيصة مراعاة لظروفهم المادية.

وأردفت مدرسة الإحياء أسماء عماد أمام جهات التحقيق بأنها تزوجت حديثا، وكانت تعطي الحصة للطالب بمبلغ 25 جنيها فقط، وأحبها التلاميذ لبساطة شرحها واستعان زوجها بـ البودي جاردات لحمايتها، كذلك حماية الطلاب واَسرهم خاصة أن المسرحية التي عرضهتها حضرها ما يقرب من 300 شخص.

وقالت مدرسة الأحياء أسماء عماد إنها استعانت بـ البودي جاردات خلال مسرحية لشرح بعض النقاط الصعبة في مادة الاحياء وأنها لم تحصل على تصريح من المصنفات بعرض العمل المسرحي والرقابة على مضمون ما عرضته في المسرحية، كما أنها متهمة بعرض مسرحية بدون تصريح والتجمهر بدون تصريح أمني.

وتابعت أنها تقيم في منطقة فيصل وتقوم بإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب في مادة الأحياء.

واستجوبت جهات التحقيق 4 من البودي جارد ومدرسة الأحياء وزوجها بعد ضبطهم وتحرير محضر ضدهم وتقديمهم للنيابة العامة في الطالبية.

القبض على مدرسة الأحياء

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سيدة تدعى «أسماء» 25 سنة، مقيمة بمنطقة الهرم، والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد ظهورها وبرفقتها حراسة شخصية “بودي جاردات”، وهي الواقعة المعروفة بمعلمة الأحياء، وذلك حال تواجدها داخل منزل والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما تم ضبط زوجها و4 بودي جاردات كانوا رفقتها.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول صوراً لسيدة وسط عدد من البودي جاردات وادعائها أنها مدرسة أحياء، وبعمل التحريات تبين أنها تدعى «أسماء» 25 سنة، مقيمة بمنطقة الهرم وأنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل مدرسة بأي مدرسة كما أشيع وأنها تقدم دروسا داخل سناتر تعليمية غير مرخصة، ونظمت مؤخراً عرضا مسرحيا تعليمي بمسرح بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وباستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباءها بمنزل والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة، وباستهدافها بمأمورية أمنية برئاسة المقدم من نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أمكن ضبطها وزوجها و4 بودي جاردات كانوا رفقتها وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الأزبكية القاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحة، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي حقيقية وأن الشرطة قامت بالبحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن في الجيزة اجرت تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الاحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب وظهر بجانبها مجموعة من البودي جاردات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس ما آثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

كان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صور مدرسة الأحياء على نطاق واسع وتبعها خروج المدرسة للحديث للوطن عن الواقعة وأكدت أنها أقامت حفلة من أجل تبسيط المعلومات للطلاب وأنها وزعت المعلومات على هيئة مسرحية وأن تكاليف حجز القاعة وإجراءات التأمين كانت على نفقتها، وأن ظهور عدد من الجاردات كان حقيقيًا وأنهم كانوا قرابة 20 شابًا وأثناء دخولها القاعة تبعها عدد منهم تقديرًا لها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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