انت الان تتابع خبر عمر كمال يتعرض لهجوم عنيف بعد نشره آخر بوستر دعائي له...اتفرج السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شارك مغني المهرجانات المصري ​عمر كمال​ متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.وظهر كمال برفقة مع زميله حمادة مجدي حيث كانا يقفان خلف إمرأة حامل ويضعان أيديهم على بطنها الأمر الذي أحدث بلبلة كبيرة وأغضب بعض المتابعين الذين إنهالوا عليهم بالشتائم متهمين إياهم بالتحرش بإمرأة حامل، بينما تفاعل البعض الأخر من المتابعين مع الصورة وعبروا عن تشوقهم لسماع الأغنية ولم يظهر البوستر وجه المرأة.

وتبدو الصورة أنها البوستر الدعائي للأغنية الجديدة التي سيطلقها الثنائي بعنوان "انتي قطتي