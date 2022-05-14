انت الان تتابع خبر من لا يتذكر الفنانة أمل رزق.. لن تصدقوا من هي ابنتها الممثلة الشهيرة.. والمفاجأة بزوجها النجم الكبير! اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية.

وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

واختارها المخرج يسري نصر الله لتجسد شخصية فاتن أبو رية في فيلم (الماء والخضرة والوجه الحسن).ثم توالت عليها الأعمال فشاركت في عدة مسلسلات منها: (مسلسل قابيل، عائلة الحاج نعمان، في كل إسبوع يوم جمعة) وعدد آخر من الأعمال الفنية والمسرحيات.

وكان أول مشاركة للفنانة للشابة لمى كتكت في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" والذي شاركت فيه مع زوجها النجم محمد الشرنوبي.