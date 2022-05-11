يحوطها 6 بودي جارد.. معلمة أحياء تثير الجدل عبر مواقع التواصل وتكشف سبب الاستعانة بهم

ابو ظبي - احمد الجزار - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالسخرية بعدما تم تداول صور لمعلمة مادة أحياء للشهادة الثانوية، عقِب نشرها عبر حسابها الشخصي، وهي تظهر فيها ترتدي ملابس رسمية ونظارة شمسية سوداء اللون برفقة عدد من الحراس البودي جارد، أثناء ذهابها للدروس الخصوصية.

وانهالت التعليقات الساخرة، على معلمة الأحياء والتي تدعى أسماء عماد، عقب نشرها لتلك الصورة، وتداول رواد السوشيال ميديا فيما بينهم وطلاب المرحلة الثانوية في الجروبات الخاصة بهم تلك الصورة، حتى احتلت تلك المعلمة محركات البحث لتصبح تريند السوشيال ميديا.

وعلق البعض على صور معلمة الأحياء أسماء عماد، بسخرية بعد ظهور حراس الأمن حولها أثناء ذهابها للعمل، والتي كان من أبرزها تعليق أحد الطلاب قائلا: لما تبقى مدرس أحياء ورايح تتفرج على فيلم الخلية، وكتبت إحدى الطالبات: جايبة معاها الجهاز المناعي كله.

وأثارت هذه المعلمة الكثير من التساؤلات حول ما الأمر الذي استدعى تلك المعلمة للحضور برفقة هذا العدد من رجال الأمن لحراستها لأنه شيء غير معتاد لمهنة المعلمين، لعدم تعرض ممارسي هذه المهنة لأي خطورة تتطلب وجود حراس الأمن برفقتهم.

وأجاب البعض بأن تلك المعلمة نظمت حفلًا كبيرًا جمعت فيه جميع طلابها من المقيدين بالصف الأول الثانوي لسرد المراجعات النهائية عليهم بشكل مختلف، وتجسيد المنهج على هيئة مسرحيات قبل بدء امتحانات نهاية العام.