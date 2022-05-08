نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تامر حسني يعلق على أنباء انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان تامر حسني، على الشائعات التي لاحقته خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بمشاركتها في افتتاح شركتها الجديدة.

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أعرب خلالها عن سعادته بنجاح بسمة بوسيل في افتتاح شركة خاصة لها.

وعلق تامر حسني على الصورة قائلًا: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.

مبروك الطلاق

وعاد الحديث عن انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل إلى الواجهة من جديد، تزامنا مع سلسلة مشاركات نشرها “حمودة حسين”، صديق الفنانة جليلة المغربي، عبر الاستوري على حسابه على “إنستجرام”.

أولى هذه التدوينات كانت صورة لباقة من الورد كُتب فيها عبارة “مبروك الطلاق”، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التكهن بشأن الثنائي المقصود، وأشاروا إلى الثنائي تامر وبسمة.

وفي منشور آخر طلب من متابعيه معرفة الأخبار التي سيقدمها لهم، وإذا تمكنوا من ذلك، فسوف يقدم لهم أحدث طراز من هواتف آبل وهو “آيفون 13”.

كتب: “سأوافيكم بأخبار حصرية. ماذا تتوقع من الاخبار؟ من يدري ما هي الأخبار، سأحصل على هدية iPhone 13 Pro Max، وإذا كانت في أي بلد، فسأرسلها “.

بعد محاولاته لإثارة حماسة متابعيه، كشف عن انفصال ثنائي الاتجاه قبل ثلاثة أيام، وكانت كل التعليقات موجهة نحو الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، خاصة وأن “حسين” كان قد أعلن في وقت سابق الانفصال. بسمة وتامر.

وكتب: “بالمناسبة، تم الطلاق رسميًا قبل 3 أيام، حتى تعرف أن حمودي عندما يقول شيئًا ما صحيح واحدًا تلو الآخر”.

كانت جليلة وصديقها حمودة حسين قد أعلنا انفصال بسمة وتامر قبل عام ونصف في بث مباشر على إنستغرام، حيث خرج حمودة مدافعًا عن صديقته بعد اتهامها بمحاولة سرقة تامر من زوجته، وأكدت أن يحاول الأخير العودة إليها مرارًا وتكرارًا لأنه لا يزال يحبها، ووصف علاقة حسني وزوجته بالمسرحية أمام الجميع.

وأضاف أن الثنائي يسكن في منزلين مستقلين، وكشف أن تامر طلب مساعدته لتسهيل عملية لقائه مع جليلة، حيث ساعده في استدراجها إلى أحد الفنادق دون أن يكشف لها هوية الشخص الذي ستلتقي به.، ففاجأت به، كما استدرجتها إلى فيلا الفنانة بناءً على طلب الأخير أثناء إقامتها في مصر، غضبت عندما رأت تامر، لكنهم جلسوا وناقشوا.

وأشار حسين، الذي تربطه علاقة جيدة مع تامر حسني وبسمة بوسيل، بحسب منشوراته على Instagram، إلى أن لديه أدلة على أقواله من مقاطع فيديو وصور جمعوها.

من جهة أخرى، أوضحت جليلة أنها وافقت على العودة لتامر حسني بسبب حبها له، وأخبرته أنه انفصل عن بسمة، وقالت: “هي قصتي، إنه انفصل عن والدة”. أطفاله لمدة عام ونصف … وعلى هذا الأساس عدت، ولن أذهب لتدمير منزل شخص ما. أنا لست شخصًا وضيعًا، ولا شخصًا من الشارع “.

لم يرد تامر ولا بسمة على الأخبار المتداولة، لكن آخر ما نشرته بوسيل على حسابها على إنستجرام كان فيديو تحفيزيًا عن الأحلام والضغوط التي يمر بها الإنسان في حياته، وكيف لكل شيء سبب وحكمة. فيما يحتفل تامر بالترويج لفيلمه “بحبك”.