نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد البث المباشر للمباراة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في قبل نهائي أبطال أوروبا على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - يقدم “جوو 2 فن” خدمة لقرائه ومتابعيه وهي مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر، في المواجهة المنتظرة بين الفريقين، عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي، في إطار منافسات إياب الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الجاري 2021-2022.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عند تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة «العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة»، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، المباراة أمام منافسه مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ​إيدير ميليتاو​، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

تشكيل مانشستر سيتي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المباراة أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون دي مورايس.

خط الدفاع: إيميرك لابورتي، روبن دياز، جواو كانسيلو، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: كيفن دي بروين، رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس، فيل فودين.

والتقى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في 3 مواجهات، في حين فاز الريال في مباراتين، وانتهت مباراتين بالتعادل.