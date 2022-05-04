نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في ثاني أيام العيد.. أفلام السينما تكسر حاجز الـ15 مليون جنيه وأحمد حلمي يتصدر على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - استطاعت أفلام العيد أن تحقق طفرة كبيرة في شباك التذاكر أمس، بعد أن تجاوزت إيرادات ثلاثة أفلام هي “واحد تاني” و”العنكبوت” و”زومبي”، حاجز الـ15 مليون جنيه.

فيلم واحد تاني

احتل فيلم “واحد تاني” المرتبة الأولى في شباك تذاكر أفلام العيد بإيراردات وصلت إلى 7,204,540 جنيه في ثاني أيام عيد الفطر.

تدور أحداث فيلم “واحد تاني” في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، يشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

العنكبوت

احتل فيلم “العنكبوت” المرتبة الثانية، بإجمالي إيرادات وصلت إلى5,031,321 جنيه.

فيلم “العنكبوت” من بطولة اأحمد السقا ومنى زكي يسرا اللوزي وظافر العابدين ومحمد لطفي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

زومبي

تذيل فيلم “زومبي” قائمة الإيرادات للأفلام المصرية المنافسة في دور السينما، بإيرادات وصلت إلى 3,035,503 جنيه.

الفيلن من بطلولة علي ربيع وحمدي الميرغني ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو وهاجر أحمد وكريم عفيفي ومحمد أوتاكا وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.