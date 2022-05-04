” فرحة ” فيلم مصري في مهرجان تونسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - تشارك المخرجة جيهان اسماعيل للمرة الثانية في مشوارها الفني في مهرجان الدولي للفيلم القصير بالكاف بتونس بفيلمها القصير " فرحة " وذلك بعد مشاركتها الأولى بفيلم " فستان فرح " .

الفيلم القصير "فرحة" تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للفيلم القصير ، وهو من تأليف وإخراج جيهان إسماعيل ومدير التصوير كريم محمد، وتمثيل نسرين يوسف ، بيتر المصري ، و الوجه الجديد على السينما المصرية الممثل التونسي خليل جميل .

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "فرحة" التي تعيش ظروف صعبة وتعاني من العنف الذي يمارسه زوجها ضدها ، كما يلقي الفيلم الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية والعنف والتنمر الذي يمارس ضدها في بعض من بلدان عالمنا العربي

جدير بالذكر أن المخرجة جيهان اسماعيل تونسية من أصول مصرية وكانت تجربتها الإخراجية الأولى من خلال الفيلم القصير "فستان فرح" والذي شاركت به في عدة مهرجانات مصرية وعربية وعالمية وحصلت على العديد من الجوائز وكان آخرها شهادة تقدير من مهرجان السينما للجميع الذي نظمه مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية .