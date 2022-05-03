الراقصة دينا: أشعر أن الله سيعفو عني وسيدخلني الجنة وكلام سلاف فواخرجي عن النار “تهريج”

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقدت الراقصة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.

وقالت النجمة الشهيرة إنها لا تعلم الديانة التي تعتنقنها الممثلة السورية، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة “تهريج”، بحسب ما صرحت به لصحيفة “الوطن”.

كما أضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الآخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: “أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى”.

“تصريحات أثارت الجدل”

وكانت فواخرجي قد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها في برنامج تلفزيوني في شهر رمضان، حيث وجهت لها المذيعة اللبنانية رابعة الزيات سؤالا حول وجود الجنة والنار، فأجابت سلاف: “الله لا يحرق عباده، الثواب والعقاب موجود حتى في الدنيا، والجنة حالة جميلة، ولكن لم يذهب إلى هناك أي شخص وحكى لنا”.

كما رفضت الممثلة السورية الإفصاح عن ديانتها، مؤكدة أنها تربت على الذهاب للكنيسة والمسجد والكنس اليهودي.

وتابعت أنها منذ الصغر، تعلمت على يد والدتها أن ترد على سؤال ما ديانتك؟ بإجابة “أنا سورية”.