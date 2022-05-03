نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إيرادات أفلام العيد تقترب من الـ11 مليون جنيه في أول يوم.. أحمد حلمي يتصدر الشباك على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حققت السينمات في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت إلي ١٠ ملايين ٨٨٥ ألف جنيه، وتصدر فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي قائمة الإيرادات وحقق إيراد تجاوزت ٥ ملايين جنيه.

فيلم “واحد تاني” من بطولة أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وأحمد مالك، ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور فكرة فيلم واحد تاني حول موظف يعمل فى مصلحة السجون يجري لقاءات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية وخلال القيام بمهامه يقابل أحد الأصدقاء الذي كان يعرفه والذي أصبح رجل أعمال معروفا.

أما فيلم “العنكبوت” لأحمد السقا، حقق إيرادا وصل إلي ٣ ملايين و ٦٢٣ ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم “العنكبوت” في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب أخيه الذي يجسد شخصيته الفنان ظافر العابدين.

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

والفيلم الثالث هو “زومبي” بطولة علي ربيع وحقق إيرادات ٢ مليون و ٢١٧ ألف جنيه، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.