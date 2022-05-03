انت الان تتابع خبر بالصورة .. رولا يموت بفعل صادم مع خطيبها العراقي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، نشرت رولا يموت صورة ليد تمسك يدها التي ارتدت فيها خاتما من الالماس، وأعلنت فيها خطوبتها على شاب من الجنسية العراقية، وبعد ان انهالت التعليقات المهنئة والمباركة من قبل المتابعين، فاجات رولا الجمهور بحذف الصورة بعد ساعات قليلة على نشرها، من دون اي مبرر او الكشف عن السبب.

تساءل البعض حول الأسباب التي جعلت رولا يموت تحذف الصورة، حيث رجح البعض انه حدث خلاف بين الثنائي بعد ان اعلنت الخبر، او انها تراجعت عن اعلان الخبر، بينما أشار البعض انها ارادت اثارة الجدل وتصدر الترند بخبر مزيف.

ومؤخرا كانت قد صدمت يموت المتابعين، بعد أن نشرت صورتها بالعباءة والحجاب عبر الانستغرام احتراماً للشهر الفضيل، حيث انها قررت ان تبتعد عن نشر الصور والمنشورات التي لا تلائم شهر رمضان، واحتارت ان تكون اطلالاتها متحفظة للغاية، وعلقت عليها: “اذا كان هناك من يستحق أن يكون خصماً لنا فهو الخطأ ولا يوجد أجمل من الفوز عليه .. الله وأكبر عالظالم”

وتفاعل المتابعون مع اطلالة رولا يموت المحتشمة، مؤكدين انه يليق بها وتظهر به بشكل جميل.

يذكر ان رولا قد فاجأت الجميع بعد الكشف عن عمرها الحقيقي، حيث أجابت عن بعض الأسئلة التي وجهها إليها المتابعون عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، حيث قالت أنّها تعبت من الصغر، وعمرها: 37 سنة، واكدت: "مش أنا اللي بزور عمري وبخاف من العمر، ومحمسة اصير بالـ 42 وطلوع وصير سيدة أعمال زهقت من الصغر”.