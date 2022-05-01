مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل عمرو سعد وعارفة عبد الرسول تصاب بالجنون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:26 مساءً - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة، الذي يجسد بطولته الفنان عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، التي غيرت نهاية العمل بشكل كبير.

وتصاعدت الأحداث بمعرفة الشرطة جرائم توبة، وأبرزها متاجرة توبة في المخدرات وقدوم زعيم العصابة إلى مصر للانتقام منه.

كما اعترف توبة لإحسان بكل ما ارتكبه من جرائم، وأبلغته بمكان الأموال التي يضعها في محله وأعطاها المفتاح، كي تهرب بالأموال، وأوصى إحسان بتربية ابنه عبد الله حال وفاته.

وتنتهى الحلقة بقتل توبة- عمرو سعد- على يد زعيم العصابة من خلال الهجوم على منزله، ويحدث بينهما اشتباكا، ويحاول توبة الهروب ولكنه يفشل ويقتل على يد رجال زعيم المافيا، ومن ثم تصاب برهومة- عارفة عبد الرسول- بالجنون بعد موت أولادها توبة وإبراهيم -دياب-.

مسلسل توبة بطولة الفنان عمرو سعد الذي يجسد شخصية أحمد عبد التواب أو توبة، أسماء أبو اليزيد في دور لقى زوجة توبة، عارفة عبد الرسول التي تجسد شخصية والدة توبة وإبراهيم دياب في دور إبراهيم، ماجد المصري أو سيد الأجنبي، صبا مبارك في دور إحسان.

أحداث مسلسل توبة

ويتناول مسلسل توبة قصة شاب يدعى توبة، يترك ماضيه المشين ويقرر الاستقرار في مدينة جديدة بعيدا عن المشاكل، لكن تنقلب حياته وتتركه زوجته عندما ينكشف سره مع ظهور شخص من ماضيه، واتحاده مع ألد أعدائه.