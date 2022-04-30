انت الان تتابع خبر بالفيديو .. ستوديو22 يقلد مروة راتب بطريقة لن تتمالك نفسك معها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بطريقة ساخرة وطريفة، انضمت الفاشنيستا السورية المقيمة، مروة راتب، إلى قائمة الفنانين الذين تم تقليدهم ضمن حلقات مسلسل ستوديو 22 الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت مقلدة مروة راتب خلال الحلقة وهي مستنسخة لشكل جسدها من خلال زيادة حجم الخصر الذي تتميز به الفاشنيستا، وتقمصت شخصيتها وطريقة كلامها، وصوتها.

واعتمدت الممثلة طريقة مروة بالإشادة بنفسها وبجمالها وهو ما تفعله دائما قائلة: "أجملهن وأرقاهن وأنقاهن أجمل نساء الكون أنا اليوم جايبتلكم بخور يطرد الحسد والعين بسم الله الرحمن الرحيم حسدتوني هالبخور حق الحسد".

وجاء بتقليد مروة راتب في البرنامج بالتزامن من هجومها على مقلديها خلال مقطع فيديو ظهرت به وهي غاضبة من تقليدها، قائلة: "يومياً بيتم استنساخي ويقلدوني، يقلدون وجهي، وملامحي وخصري وكل شيء، محاولات استنساخ دائما مو معقول"، كما كانت قد خرجت من قبل في مقطع فيديو آخر تحدثت فيه عن كونها البلوجر الأولى التي تصور إعلانات وتقرأ بين تصوير المشهد والمشهد قائلة: "مخي ثروة، والمخ أقوى ثروة بشرية لازم الإنسان يستغلها"، معبرة عن ازعاجها من تقليد شكلها وجسمها، حتى طريقة إعلاناتها، وتابعت: "هل وصلتوا للي أنا وصلتله اليوم!".

هذا ودائما ما تتغزل مروة راتب في نفسها، واصفة نفسها بسندريلا الشاشة العربية، وأميرة من أميرات ديزني، وأجمل النساء وأشدهن فتنة، كما انها تتغزل بجمالها امام المرآة في مقاطع فيديو تنشرها عبر حساباتها في مواقع التواصل، حيث اعتادت الفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات على الخروج بتصريحات تفتح عليها باب واسع من الهجوم والانتقادات من قبل المتابعين.

كما تعرضت مروة راتب لانتقادات من قبل المتابعين بسبب سخريتها من جمهورها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات، أشارت خلاله إلى أنها ذهبت إلى الطبيب ليعالجها من الغرور، لكنه أخبرها أنها أحسن من الجميع، قائلة: "قصدت طبيب ليعالجني من حالة الغرور اللي فيا، الحمد لله اليوم أحس إني أحسن منكم كلكم"، وختمت الفيديو بقولها مساء العنجهية، مساء النرجسية، مساؤكم أيقونة الجمال.