بعد تصريحاته الأخيرة عن زملائه.. زوجة محمد رحيم تسخر من عمرو مصطفى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الملحن عمرو مصطفى، جدلا واسعا، عقب ظهوره في برنامج “حبر سري”، وهجوم على عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، كما تطرق في حواره للحديث عن الملحن محمد رحيم.

مدربة الأسود أنوسة كوتة، زوجة الملحن محمد رحيم، أشارت للحوار وعلقت على جزء من التصريحات التي جاءت فيه على لسان عمرو، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: “وبيقولك (رحيم لما يعرف حيفرح)، لا بالعكس هيقرف، وبيقولك (بيضحكني)، معرفش عامل فيها ياسمين صبري ليه، وبيقولك (نادر عبدالله شاعر بيقول كلام تقيل)، فعلا ومش أي حد يعرف يلحنه بس أنا عارفة إنك بتحب الكلام الركيك اللي زي لحنك”.

وأضافت: “بيقولك (هاني شاكر بيقولك متغنيش) وزود عليهم عمرو دياب لما قالهالك على المسرح، وبصراحة مقدرش أكمل حلقة بالسذاجة دي و٢٠ دقيقة عليا كفاية”.

الملحن عمرو مصطفى، خلال ظهوره في برنامج “حبر سري”، قال: “ألحان محمد رحيم تتميز بمزيج من الفن الشعبي وأنا أحب ألحانه جدًا، ونادر جدًا إني أذكر اسم ملحن وهو هيفرح أوي”.

عمرو مصطفى، تابع: “محمد رحيم بيضحكني جدا، وذلك بسبب مهاجمته التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بعمل كدة عشان يهاجمني ويضحكني، وهذه ليست سخرية وده حقيقي”.

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