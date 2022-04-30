“العدل جروب” تطالب المحامي سمير صبري بتعويض 25 مليون جنيه بسبب “فاتن أمل حربي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أقامت شركة العدل جروب دعوى تعويض قضائية ضد المحامي سمير صبري، تطالبه فيها بمبلغ ٢٥ مليون جنيه، جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة الإساءة إليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الإلكترونية.

كان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة العدل جروب، منتج مسلسل «فاتن أمل حربي» تم تداول محتواه على نطاق واسع عبر الوسائط الإلكترونية، اتهم فيه القائمين على المسلسل بجريمة ازدراء الدين الإسلامي، وهدم ثوابت الدين والتشكيك فيه ونشر القيم السلبية في المجتمع، وتشويه صورة رجال الدين، فيما قالت شركة العدل جروب، إن هذه الاتهامات «كاذبة وأقاويل مغرضة، رأت فيها شركة العدل تطاولا عليها وإساءة اليها وتشهيرا بها».

وبحسب الشركة، قيدت دعوى التعويض تحت رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ الدائرة ٨ تعويضات جنوب القاهرة، وحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ ٢ يونيو المقبل.