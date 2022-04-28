مايا دياب: عشت المساكنة قبل زواجي لأنه كان المهم أن نتعرف على بعض وابنتي مسلمة الديانة

ابو ظبي - احمد الجزار - أدلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بالعديد من التصريحات المثيرة خلال استضافتها في برنامج جعفر توك مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، منها رأيها عن المساكنة وتعدد الزوجات في الدين الإسلامي.

عشت المساكنة قبل الزواج

كشفت مايا دياب أنها عاشت المساكنة قبل زواجها، قائلة: عشت المساكنة قبل زواجي، لأنه كان من المهم التعرف على بعض وقربنا من بعض ومعرفة عادات بعض، ولذلك كان قرار الزواج صائب لأني وقتها لو حسيت أنه مش كتير قريب وما بقدرش أعيش معه كنا تركنا بعض، وبالنسبة لي وللبعض مش الدين اللي بيجمع بين اثنين، زمان كانوا يقولوا زوجتك نفسي فقط.

وردًا على حرمانية المساكنة واعتبارها زنا، قالت مايا دياب: أنا مع الحرية ومع إن كل إنسان يختار الحياة اللي تناسبه.

رأيها في تعدد الزوجات

كما كشفت مايا رأيها في فكرة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي، قائلة: إنها ضد التعدد، لكن الإنسان بيقدر يغيّر شريك حياته أكيد، بس بينهي علاقة ويبلش علاقة جديدة ولا يبقى على نفس العلاقة ويبدأ علاقة جديدة، وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن القرآن الكريم ذكر أيضًا أن الإنسان لن يستطيع أن يعدل بين النساء الأربعة.

وفي سياق آخر قالت مايا دياب عن أنها مسيحية الديانة وتزوجت من مسلم، وعانت كثيرًا لإتمام تلك الزيجة، موضحة: دفعت أموالًا لرجال الدين في لبنان حتى يسمح لي بإتمام الزيجة، واضطرت لدفع آلاف الدولارات، مشيرة إلى أن ابنتها تحمل الديانة الإسلامية طبقا للقوانين اللبنانية، لكنها لا ترى أي مشكلة في اختلاف ديانتها عن ابنتها.

وأكدت أنها عانت كثيرًا لزواجها من رجل على غير ديانتها، قائلة: تزوجت من ديانة أخرى وحدث معي ظروف، وذهبت لرجال الدين، بالفلوس بتحل اللي بدك ياه، من غير الفلوس بيقولوا ممنوع ومش مسموح بديانتنا وطائفتنا ولما يسمعوا الفلوس بيحلوا عادي وللأسف ستات بتعاني كتير بالطلاق والزواج.

لست سعيدة

وصرحت مايا دياب بأنها غير سعيدة، قائلة: أنا لست سعيدة، مش ضروري حد يعرف، ده شيء بيرجع لي، وفي النهاية أنا عندي واجبات وكارير وهدفي أفرح الناس وأعطيهم بسمة وأفضل شيء بسمعه منهم أني بعطيهم طاقة إيجابية.

كما عبرت مايا دياب عن التمييز الذي يحدث في العالم العربي، قائلة: في العالم العربي بنشير بأصابعنا على الناس الآخرين ونحكم عليهم،.