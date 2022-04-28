ندعو به دون معرفة خطورته.. مبروك عطية يحذر المصريين من دعاء شائع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نبه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى دعاء خاطئ يدعو به الناس، مشيرًا إلى أنه موجود في التاريخ الإسلامي، إذ إن رجلًا قد ذهب لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسأله أن يدعو له به فضحك ابن عباس وقال لن أدعو لك به أبدًا.

“دعاء شوطة” يصف مبروك عطية هذا الدعاء، مؤكدًا أنه لو الله سبحانه وتعالى استجاب له لحدثت كارثة، قائلًا إن سنن الله لم تتغير، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس للناس، والدعاء هو “إلهي ربنا ما يحوجنا لحد”، وهو خاطئ لأن هذه سُنة الله في الناس، أن يحتاج بعضهم إلى بعض، فلو أحدهم في مرض فهو يحتاج إلى طبيب ليعالجه، ولو يبحث عن عمل فهو يحتاج رب مال، ولو أنجب لاحتاج من ابنه أن يساعده.

يقول عطية إن الرجل جاء لعبد الله بن عباس وقال له: ادعو الله لي أن يغنيني عن الناس، فضحك ابن عباس وقال له: يا هذا إن الله خلق الناس يحتاج بعضهم إلى بعض كما تحتاج أعضاء الجسد الواحد بعضها إلى بعض، “كلنا هنموت ولا لأ…تخيل ما تلاقيش حد يدفنك..ما أنت مش عايز حد”، فيقول عطية أن الإنسان يحتاج إلى من يدفنه ويواري سوءته، ولكن قال ابن عباس: “ولكن اسأل الله لك أن يكفيك شرار الناس”، ويقول عطية إنه بدلًا من أن تقول “ربنا ما يحوجك لحد، قل ربنا ما يحوجك لشر الناس”.