عمرو مصطفى: عامل بلوك لـ عمرو دياب وعايز أمسح تاريخي معاه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الملحن عمرو مصطفى، أنه قام بعمل بلوك للنجم عمرو دياب، كما أنه يريد أن يمسح تاريخه الفني معه.

وقال مصطفى، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية اسما ابراهيم بقناة “القاهرة والناس”: “مش صحيح إنى عامل بلوك لملحن علشان قريب من عمرو دياب، والحقيقة أنا عامل بلوك للمطرب نفسه”.

وتابع :”أنا مش واخد بالي من اسم عمرو دياب، وبحب اتكلم عن نفسي بس”.

وأضاف:”بقالى سنتين نسيت الناس كلها ومبقتش حتى افتكرهم لا بحلو ولا بوحش، ونسيت تاريخي مع عمرو دياب ومش عايز اتكلم عنه وياريت امسح تاريخي معاه”.

وكشف الفنان عمرو مصطفى، في نفس اللقاء، حقيقة تعاونه بألحانه مع مطربين اسرائيليين، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقدم أحد ألحانه لأي مطرب اسرائيلي.

طلب مطربين إسرائيليين

وأوضح:”طلعت في جريدة الأهرام وهاجمت المطربين الإسرائيليين اللي سرقوا مني من الأغاني، والكلام ده من 14 سنة، وهما طلعوا في برامجمهم وقالوا نفسنا نتعاون معاه بس مستحيل اتعاون مع الإسرائيليين”.

وتابع الفنان عمرو مصطفى:”مستحيل عمرو مصطفى اللي عامل “بشرة خير” انه يتعاون مع اسرائليين في تلحين الأغاني”.

في سياق آخر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور من صفحة منسوبة للممثلة الإنجليزية الشهيرة إميليا كلارك، بطلة مسلسل Game of Thrones، يؤكدون فيها تغيير الممثلة لصورة البروفايل الخاص بالصفحة عبر فيسبوك إلي صورة عمرو مصطفي في الكوميك الشهير في رمضان، وبالرجوع إلي الصفحة وبالرغم من توثيقها بالعلامة الزرقاء، نجد أنها ليست الصفحة الرسمية للممثلة الشهيرة، وانما تم توثيقها كصفحة معحبين تضم عددا كبيرا من معجبيها حول العالم.