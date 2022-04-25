انت الان تتابع خبر حجز تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس برفقة الفنانة نانسي عجرم في جدة 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس ينتظر جمهور الفنان ماجد المهندس ونانسي عجرم حفلتهما بفارغ الصبر. ماجد المهندس، فنان عراقي، يحظى بشعبية كبيرة، ويتوقع معجبوه بفارغ الصبر وصوله. ويرجع ذلك إلى جمال أغانيه التي تزخر بإحساس قوي بالرومانسية.

بينما سيقدم الفنان العراقي ماجد المهندس أكثر أغانيه شهرة وجمالاً أمام جمهوره الكبير في موسم جدة عام 2022. كما ستغني نانسي عجرم في الحفل إلى جانب ماجد المهندس، حيث ستؤدي بعض أجمل أغانيها.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع نانسي عجرم بمتابعة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويتوقع عشاق أغانيها عودتها. من المقرر أن يقدم ماجد المهندس ونانسي عجرم حفلاً في 3 مايو 2022.

تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس برفقة الفنانة نانسي عجرم

اشتد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد إقامة حفل ماجد المهندس. بحث الجمهور عن موعد الحفلة الموسيقية ووقتها لحجز مقاعدهم مسبقًا.

وتم تحديد موعد العرض في 3 مايو وسيضم أشهر الموسيقيين العرب والعالميين في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء موقع Ticket Mix الإلكتروني لقبول الحجوزات لموسم جدة 2022.

أعلنت الهيئة السعودية للترفيه عن حفلات موسيقية تشمل الأداء المتميز لعيد الفطر، وسيتم الإعلان عن موعد حجز التذاكر عبر موقع Ticket Mix الإلكتروني حتى يتمكن الجمهور من شراء التذاكر والحضور.

حفل محمد عبده عيد الفطر 1443 بجدة

بالإضافة إلى ذلك، حددت القاعدة الجماهيرية للفنان في السعودية موعدًا لإحياء حفل خاص له خلال عيد الفطر 2022 في مهرجان جدة. سيقدر عشاق الفن الحقيقي حلاوته، وجمال ألحانه وكلماته، وسيؤدي العديد من أغنياته الرائعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تتبع حجوزات الحفلات الموسيقية عبر موقع TicMix الإلكتروني المخصص للحفلات والمناسبات في المملكة العربية السعودية.

فيما أكدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية إقامة حفل الفنانة الأول في مدينتي جدة وأبها، سيتم الكشف عن مكان وتوقيت العرض لاحقًا.