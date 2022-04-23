وائل جسار يكشف كواليس القبض عليه في مطار القاهرة وحقيقة علاقته بفنانة إسرائيلية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المطرب اللبناني وائل جسار، تفاصيل القبض عليه في مطار القاهرة وتدخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر للإفراج عنه.

وقال وائل جسار خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: “من غير كسوف أنا تحت القانون المصري والفنان هاني شاكر ربنا يقويه اتكلم في قضيتي ولكن هو شاف اللى حصل ولقى إن الموضوع كبر زيادة عن حجمه وانا مكنش معايا المبلغ الكبير اللى اتكلموا عنه اللى هو 50 ألف دولار”.

وتابع: “مش عايز أفتكر ذكرى القبض على في مطار القاهرة لأنها ذكرى وحشة وكل الدنيا اتكلمت عن الموضوع وحكت أنه اتحبست واتقبض عليا وهو بالعكس انا كنت قاعد وبيكلموني بطريقة كويسة وبوجه لكل الدولة المصرية تحية كبيرة”.

ولفت: “في مطار المكسيك كان معايا الفيزا شنجن وعايز ادخل البلد فمدخلونيش فيمكن كان بين المتعهد اللى معايا ومتعهد اَخر خلاف فطلعت فيا أنا ومعرفتش ادخل البلد”.

حقيقة علاقته بفنانة إسرائيلية

وكشف الفنان اللبناني وائل جسار، في نفس اللقاء حقيقة علاقته بفنانة إسرائيلية ولقائه بها عدة مرات في قبرص، مؤكدًا أنها شائعة تثير الضحك وأمر عارٍ عن الصحة تماما وأعداء النجاح يريدون إلحاق الأذى والضرر بي.

وأوضح: “الفنانة التي يتحدثون عنها هي فلسطينية وليست إسرائيلية ولكن قد تكون تعيش في إسرائيل وأنا لا أعلم عنها شيئا”.

وتابع وائل جسار: “أنا معرفش عن الفنانة دي حاجة خالص وخليهم يجيبولي نصف أو ربع دليل إني على علاقة بيها، مش عارف ليه الأذية وعايزين الأذى لشخصي ليه”.

وأكمل: “احنا كلبنانيين معروف الظروف اللى ما بين والكيان الإسرائيلي العدو فكيف يعقل أننى على علاقة بفنانة إسرائيلية”.

وكشف وائل جسار سبب قيامه بإجراء عملية تجميل قائلا “أنا مش بخاف من العمر ودي سنة الحياة أن تمر السنين ونكبر ويأتي جيل آخر غيرنا، ولكن مش غلط أننا نحسن شويه في مظهرنا من خلال تخفيف الشيب بدون حاجات زيادة”.