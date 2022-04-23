انت الان تتابع خبر بعد غيابها لسنوات حفيدة أبو عصام باب الحاره تتصدر المواقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحدثت الفنانة ماسة الجمال، التي لعبت دور حفيدة أبو عصام في مسلسل باب الحاره ضجة كبيرة على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، حيث خطفت الأنظار بملامحها بعد أن أصبحت شابة جميلة في عمرها الـ24.

وتداول بعض المتابعين صورة لماسة الجمال في أحدث ظهور لها، وأرفقوها بصورة لها عندما كانت طفلة صغيرة، وقت ظهورها في مسلسل باب الحارة، ليعبروا عن اعجابهم بجمالها وتغيير ملامحها، وتحولها إلى شابة جميلة بعد أن حُفرت في أذهانهم صورة الطفلة حفيدة أبو عصام.

يذكر ان ماسة الجمال قد خطفت الأنظار بعفويتها وجمالها وقت تقديمها شخصية هدية بنت بوران وحفيدة ابة عصام في باب الحاره حيث أحبها الجمهور حينها وأشادوا بقدراتها التمثيلية وتميزها، وكان آخر ظهور لها في الجزء السابع في عام 2015، لتختفي بعدها النجمة الشابة تماماً إلى أن عادت وهي في عمر الـ 16 عاماً بملامح متغيرة، ثم اختفت مرة أخرى لتظهر الأيام الحالية في عمرها الـ24 بملامح تبرز شبابها وأنوثتها.

الجدير بالذكر ان ماسة الجمال بدأت التمثيل في سن صغير، وظهرت في مسلسل ليالي الصالحية عام 2004،و رغم مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية إلا أن مسلسل باب الحاره الذي شارك في بطولته عباس النوري، هو المسلسل الذي حقق لها شهرة كبيرة ونجحت فيه في إبراز موهبتها، لكن شهدت الأجزاء الأخيرة من العمل الكثير من الانسحابات، والتي كان من بينها غياب الطفلة الصغيرة حفيدة أبو عصام، كما شاركت ماسة الجمال ايضا بعدة أعمال منها الولادة من الخاصرة وبنات العيلة.