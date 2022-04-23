انت الان تتابع خبر مسلسل مع وقف التنفيذ الوحيد بالموسم الرمضاني الذي يعلو بريقه حلقه بعد حلقه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على خلاف كل ما يعرض من مسلسلات في الموسم الرمضاني الحالي، وحالات الاختلاف القائمة حول كل مسلسل، وبكل حلقة فيه، خطوة خطوة يمشيها المشاهد بالتزامن مع عرض كل حلقة، لم يجد المشاهد كما تنبئنا وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التغذية الراجعة القادمة من وراء كل حلقة، ولم يجد المدققون في هذا الموسم من عمل أكبر من المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" والذي حاز بكل ما تعنيه الكلمة على العلامة الكاملة كأفضل مسلسل لهذا العام الى الان.

مسلسل مع وقف التنفيذ، من تأليف كل من الكاتبين المبدعين علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج العبقري الأستاذ سيف الدين السبيعي، وهذا العمل ما هو بالتأكيد إلّا ثمرة عقل متنوّر مستوعب لذوق المشاهد العربي، ومستوعب أيضا لمكانة الدراما السورية التي يجب ان تبقى على الدوام في مكانها على القمة، وهو أيضا ثمرة جهد مشترك لم يكن هو الأول ونأمل أنه لن يكون الأخير بين كاتبي المسلسل ومخرجه، وأبطال ورموز ونجوم الفن السوري أيضا.

يشارك في هذا العمل نجوم كبار، منهم الفنان غسان مسعود بدور الكاتب اليساري حليم، الذي وان كان كذلك داخل المسلسل في علاقاته الغريبة الى الان، ولكنها في الحقيقة واقعية، وبين كفاحه على جميع الجبهات، هو بطل ، ولكنه بطل من تحت المنضدة ، وبين عباس النوري بدوره المبدع في شخصية فوزان ، القوّاد والكاذب والمنافق واللص والمخادع، القط الصغير الذي يسعى الى كرسي السلطة في غابة الذئاب، وابنته أوصاف، التي استطاعت بالفعل ان تنغمس في شخصية بنت فوزان الى أبعد الحدود، وهنا مكمن العبقرية في هذه الفنانة بالتحديد حالما استطاعت أن تبني شخصيتها في المسلسل استنادا على شخصية والدها، وهو أمر صعب البتّة أن تبدع فيه فنانة أخرى، رغم ما يثار حول أداء بعض الوجوه الجديدة-خاصة العشاق المتناقضين- في هذا المسلسل.

هذا العمل، هذان الكاتبان، وهذا المخرج، هما بالفعل صرخة واضحة في عالم الدراما السورية، وكل من الكاتبين المبدعين والمخرج العبقري، هم روّاد مدرسة كاملة مستقلة قد بنوها بأنفسهم، وسيشهد القادم بالفعل تابعين كثر لهذه المدرسة.

القنوات العارضة للمسلسل تنوعت بين زي الوان في تمام الساعة 7:05 مساء، روتانا دراما في تمام الساعة 8 مساء ، قناة لنا في تمام الساعة 10 مساء ، وعلى الفضائية السورية في تمام الساعة 2 فجرا.