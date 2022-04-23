انت الان تتابع خبر حياة لجين عمران في برنامج مراحل وعلى مراحل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران من خلال حضورها ضيفة في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العليان، خبر خطوبتها بعد زواجها مرتين وقامت بوصف نفسها بالملكة، مضيفة بقولها: أنا ملكة ولم لا أجد ملكي" بعد ذلك أعلنت خبر خطوبتها.

وتابع الإعلامي علي العليان طرحه لهذا الموضوع حتى سؤالها عن موعد زفافها فقالت الإعلامية لجين عمران "لسه ولكن كل شيء موجود وجاهز ".

فيما لم تصرّح الإعلامية السعودية لجين عمران عن إسم زوجها وهويته ولكن هو"خليجي" كما صرّحت، أشادت بذلك بأنها لا تريد أن تضع حياتها على مرأى الناس باعتقادها بأنها "حياتي الشخصية، ويحق لي عيشها مثلما أريد ولا يجب أن يتدخل أحد فيها"، وتريد أن تمشي على نصيحة النجم حسين الجسمي بأنه قال لها عندما ترتبطين وتتزوجين بشكل رسمي لا تضعي حياتكِ محط الأنظار والتعليقات والانتقادات لأن "بذلك أنتي تقومين بهدم ما تبنيه، لا تضعي حياتك على السوشيال ميديا".

وعن زوجها الحالي قالت أنا وهو أصدقاء وعلاقتنا رائعة ولا يتكللها الملل وإنما الاحترام والمودة والانسجام وهذا ما جذبنا لبعضنا البعض، رجل يفهم ويقدر علاقتها بولديها.

كما تحدثت الإعلامية لجين عمران عن أجرها التي تتقاضاه عند إمضاء العقود وقالت بأن أكثر أجر قد حصلت عليه كان لدى توقيعها عقد مع هواوي موضحة بأنه بالملايين إلا أنها لم تحدد القيمة مكتفية بالقول " كان ستة أصفار".

كما تحدثت الإعلامية أيضا عن محاولة انتحارها في عمر 17عاماً عندما أخذت علبة أقراص دواء كاملة وكان السبب في ذلك هو عدم ارتياحها في زواجها والمعاناة التي كانت تعانيها في حياتها الزوجية، وارادت أن تنهيها بطريقتها واعتباراً منها بأنه الحل الأمثل في وقتها لكي لا تخبر والدها ووالدتها بحجم المعاناة التي تعانيها ولكن ما أن استيقظت وجدت نفسها في المستشفى وأدركت حينها حجم الخطأ الذي ارتكبته.