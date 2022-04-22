شاهد .. بدون خجل.. نوال الزغبي تكشف بجرأة صادمة رغبتها الزواج من هذا الشخص.. من يكون ؟

انت الان تتابع خبر بدون خجل.. نوال الزغبي تكشف بجرأة صادمة رغبتها الزواج من هذا الشخص.. من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر، حيث كشفت عن مواصفات رجل احلامها، بالاضفة إلى تطرقها إلى إمكانية الزواج مجدداً.

وقالت الزغبي إنها لا تريد أن تتزوج رجلاً يقيديها ويمنعها من حريتها، إلا أنه ترى من الصعوبة أن تجد رجل شرقي يقبل أن تكون زوجته أشهر منه أو لديها نجومية، وهو الأمر الذي يخلق مشاكل دائماً بين الزوجين، خاصة عندما يشعر الرجل بتفوق المرأة عليه ووجود منافسة بينهما.

وتحدثت الفنانة نوال الزغبي عن مواصفات رجل أحلامها، وقالت إن بسبب تجربتها الأولى في الزواج في سن مبكر، وكذلك استقلاليتها وشهرتها، أصبحت المقاييس صعبة بالنسبة لها.

وقالت إنها تفضل أن يكون زوجها المستقبلي متقبل لهذه الأمور، وتشعر معه بأمان شديد، ولكنها حتى اللحظة لا تريد الزواج ولا تفكر به.

وكشفت شرطها للزواج من رجل من متزوج، هو أن يكون لديه مشكلات بالفعل مع زوجته وفي علاقته الأولى، ولكن إذا كان سعيداً مع زوجته فلن تقبل ذلك، لأنها لا تريد تخريب أسرة أحد.

وأضافت نوال الزغبي إنها لم تكرر تجربة الزواج مرة أخرى لأنها تزوجت في سن صغيرة، وتحملت مسئولية كبيرة بسبب أبنائها وتربيتها لهم.

وقالت إنها كانت تقوم بدور الرجل والمرأة في نفس الوقت، وكان ذلك عبء كبير عليها، لذلك بعدما كبرت أرادت أن تعيش حياة العزوبية التي حرمت منها في تلك الفترة، لذلك فهي لم تتخذ قرار الزواج مجدداً حتى الآن.

وعبّرت نوال الزغبي عن ندمها على خضوعها لعمليات تجميل "لم تكن بحاجة إليها"، وفق ما أوضحت بقولها: "الست الجميلة بتكون طمّاعة بالمزيد من الجمال، وهذا ليس صحيحاً، أنا لو ما كنتش فنانة كنت أحافظ على جمالي وصحتي ورشاقتي، لكن في أوقات بتحصل أمور في الحياة بتعاكسك، إنك بتكوني عاوزة تحافظي على جمالك أكثر ولكن يحدث العكس".

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