عصام الحضري وأسرته يتوجهون لأداء العمرة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك مدرب حراس المنتخب الوطني، عصام الحضري، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأحدث ظهور له ولعائلته خلال استعداداتهم لأداء مناسك العمرة.

وظهر عصام الحضري، خلال الصور التي شارك بها متابعيه، بملابس كاجوال بسيطة، بينما ظهرت زوجته وبناته بعباءات سمراء فضفاضة، مع الحجاب الأسود التقليدي.

وعلق عصام الحضري، على الصور قائلًا: «متجهين إلى مكة لأداء مناسك العمرة إن شاء الله».

حقيقة خطوبة أبو جبل من ابنة الحضري

وخلال الفترة الماضية، وتحديدًا عقب مبارياة كأس الأمم الأفريقية، اندلعت شائعات خطوبة حارس المنتخب الوطني «أبو جبل» من ابنة الحضري، إلا أن الأمر تبين أنه شائعات متداولة.

الحضري: ننتظر جلسة مع إيهاب جلال عقب مباراة بيراميدز

وكان مدرب حراس المنتخب، عصام الحضري، أكد أنه ينتظر جلسة مع إيهاب جلال مدرب المنتخب المصري، وذلك حال انضمامه للجهاز الفني بعد الكشف الكامل عن الأسماء، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «بوكس تو بوكس».

وأوضح خلال تصريحاته الأخيرة، أن تلك الجلسة المنتظرة، لم تتم قبل إنتهاء المدرب من مهمته مع بيراميدز بأداء مباراتي الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية مشيرًا إلى أنه سيتم بعدها الاتفاق على خطة العمل.

الجدير بالذكر، أن أسم عصام الحضري برز كأبرز الأسماء المطروحة للانضمام للجهاز الفني للمنتخب المصري الذي يقوده حاليًا إيهاب جلال مع محمد شوقي المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش.