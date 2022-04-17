مسلحون يعترضون فريق ”بطلوع الروح” بلبنان.. وهذه حقيقة خطف أحمد السعدني

اعترض مجهولون سيارة يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" في منطقة بعلبك شرق لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن المسلحين خطفوا المحاسب.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي، صادق روللي، فيما تمكن غبريال رميا من الفرار، ونقل إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق.

وأوضحت الشركة المنتجة في بيان لها "أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخبارا تفيد بخطف الفنان أحمد السعدني، في لبنان أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بطلوع الروح"، الذي يتناول جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل في بيان رسميا حول حقيقة خطف السعدني قائلة: "بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان، أن السعدني بخير، والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني".

وتدور أحداث مسلسل بطلوع الروح حول منة شلبي، بعد أن يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر، إلى وكر لداعش في سوريا، وتحاول روح النفاذ بريشها لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا.

المسلسل بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.