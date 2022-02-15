“هاني شاكر ميعرفش يمرجحني”.. شاهد الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - واجه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، مشكلة كبيرة منذ ساعات، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إيقافه عن العمل في مصر؛ وذلك بسبب تصريحاته التي هاجم خلالها النقيب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر، حيث قال عمر كمال خلاله: ولا حد يقدر يحجزلي العودة بعون الله سبحانه وتعالى.

وردًّ عمر كمال، على متابع، يقول له: هاني شاكر هيمرجحك.. حيث كتب: مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو.

وأحالت نقابة المهن الموسيقية، المطرب عمر كمال، للتحقيق؛ بعد قرار إيقافه عن العمل، حيث أشار مصدر، من داخل النقابة، إلى أن موعد التحقيق سيكون في مقر النقابة، عقب عودة عمر كمال لمصر من خارج البلاد.

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إيقاف عمر كمال عن الغناء بأمر من نقابة الموسيقيين

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