موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، بعدما فاز على صاحب الأرض ومنظم البطولة المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويلتقي منتخب مصر في مباراة نهائي البطولة نظيره المنتخب السنغالي “أسود التيرانجا” الذي تأهل بالفعل للمباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب بوركينافاسو 3/1 فى مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب أحمدو أهيدجو.

موعد المباراة النهائية

وتنطلق صافرة مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على إستاد “أولمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لنهائي أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

تأهل منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت على ملعب أولمبي في ياوندي، ضمن الدور نصف النهائي.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره الكاميرون.

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام نظيره الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

البدلاء

ضمت قائمة بدلاء منتخب مصر في مباراته أمام نظيره الكاميروني، ضمن مواجهات دور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون كلًّا من:

محمد صبحي ٢٣

عبدالله السعيد 19

محمود حسن تريزيجيه ٧

إمام عاشور ٨

محمد شريف ٩

رمضان صبحي ١١

مهند لاشين ١٨

محمود علاء ٢٠

أحمد سيد زيزو 21

مروان حمدي ٢٧

أيمن أشرف 12

تشكيل الكاميرون

وكشف البرتغالي توني كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن تشكيل الأسود لمواجهة الفراعنة، وجاء كالتالي:

أندريه أونانا، كولينز فاي، نوهو تولو، نجادجوي، كاستيليتو، زامبو إنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجلا، مومي نجاماليو، كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.

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