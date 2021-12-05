بعد غياب سنوات.. نهلة سلامة تعود للظهور في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تقام حاليا حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية.

وخطفت الفنانة نهلة سلامة الأنظار على السجادة الحمراء للمهرجان، بإطلالة جريئة بارتدائها فستان مفتوح من منطقة الصدر باللون الذهبي.

وكان آخر ظهور لنهلة سلامة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في دورة عام 2015.

ووصل عدد من الفنانين حفل الختام وهم سامو زين، وهاني عادل، وصبري فواز، وفاطمة البنوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي فعالياته اليوم بعد 9 أيام من الفعاليات الهامة، وعرض الأفلام التي حازت إعجاب الكثيرين، حيث شارك فيه عدد كبير من الأفلام من مختلف الدول العربية، ومنها فيلم غدوة للفنان ظافر العابدين، وفيلم بنات عبد الرحمن للفنانة صبا مبارك، وكلاهما عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريسFIAPF).)

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