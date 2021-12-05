صبري الجابري يستعد لطرح كليب أغنيته الجديدة “انا بيج بص ”

يستعد الفنان صبري الجابري من الانتهاء من تصوير كليبه الجديد "أنا بيج بص"٬ والذي من المقرر عرضه غدا الإثنين٬ علي اليوتيوب والعديد من القنوات الفضائية.

ويستعد الفنان صبري الجابري بالقيام بالعديد من الحفلات خارج مصر في الأيام القادمة بعد نجاح أغانيه : "جيم أوفر" و "عامل قلق" وأحدث أغانيه "كل أما تفك".

كليب "بيج بص" من إخراج مخرج الإعلانات هاني محسن.