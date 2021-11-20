بسبب شيكات بدون رصيد والنصب على المواطنين.. قوات الأمن تلقي القبض على منتج فيلم “الخلية”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مصدر مطلع إن قوات الأمن المصرية ألقت صباح اليوم الجمعة، القبض على المنتج السينمائي إسحاق إبراهيم، بمدينة نصر.

وتم القبض على إسحاق ابراهيم بعد بلاغ من المستشار ياسر قنطوش محامي بالنقط للنائب العام وبناء عليه بدات نيابة الأموال العامة تحقيقاتها الموسعة فى بلاغات النصب المقدمة من أكثر من 100 مواطن ضد المنتج السينمائى إسحق إبراهيم سلام مالك شركة “الريماس” للإنتاج السينمائى وشركة “الخليج” للاستثمارات السياحية المالكة لمنتجع “الحياة بيتش” بمدينة رأس سدر، والذين اتهمه فيها بالنصب عليهم فى شراء وحجز شاليهات سكنية بالمنتجعات المملوكة له.

وتضمنت البلاغات قيام إسحق إبراهيم وأشقائه بالنصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع وحجز شاليهات بأسعار مخفضة بمنطقة رأس سدر على أن يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، وهو ما دفع العشرات من المواطنين لحجز الوحدات السكنية بالشركة المملوكة لهم.

وأوضحت البلاغات، أن المواطنين المتضريين من المنتج السينمائى وأشقائه قاموا منذ عدة سنوات بسداد أقساطهم بإنتظام إلا أنهم لم يتسلموا الوحدات الخاصة بهم، وهو ما يعد نصب على المواطنين بعد جمع ملايين الجنيهات وعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة فى العقد والتهرب من التسليم .

وقدم ما يقرب من 100 مواطن بلاغات للنائب العام تتهم إسحاق ابراهيم بالنصب عليهم وذلك بعد ان قاموا بعمل وقفات حتجاجية أمام مكتب النائب العام بالتجمع الخامس فى أبريل الماضى، وطالبوا برد المبالغ التى استولى عليها أو تسليمهم الوحدات التى اتفقوا عليها ووقف عرض أى أعمال سينمائية من إنتاج الشركة المملوكة للمنتج السينمائى حتى يتم إعادة الأموال الخاصة بهم.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات حول الواقعة وسماع أقوال محررى البلاغات، تمهيدًا لاستدعاء المنتج السينمائى وأشقائه ومواجهتهم بالبلاغات المقدمة ضدهم.

ويذكر أن إسحق إبراهيم سبق وأن تم تحرير عدة بلاغات ضده منذ عام 2012 وحتى 2017، والتى جميعها تتهمه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والتى حملت أرقام رقم 13798 لعام 2012 مدينة نصر أول، و825 لسنة 2013 رأس سدر، ومحضر آخر برقم 581 لسنة 2013، والبلاغ رقم 9489 جنح مدينة نصر أول، و423 لسنة 2015 إدارى رأس سدر، و180 لسنة 2017 إدارى رأس سد، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة لنيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية.

يذكر أن المنتج إسحاق إبراهيم، رئيس شركة الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، عمل مع عدد كبير من الفنانين في فيلم “الخلية”، “يا تهدي يا تعدي”، “الكهف”.

ورجل الأعمال إسحق إبراهيم له سجلا حافلا من المخالفات، حيث سبق أن أصدرت غرفة صناعة السينما بيانا تحذر فيه من التعامل مع شركة الريماس للإنتاج الفني والسينمائي؛ والتي يرأس مجلس إدارتها المنتج السينمائي إسحق إبراهيم، ونبهت على أعضاء الغرفة إيقاف التعامل معها نهائيًا، وكان ذلك تحديدا بتاريخ 7 أكتوبر 2019 أي قبل القبض عليه بنحو عامين.

جاء قرار الوقف؛ لعدم سداد الشركة مديوناتها لشركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني، والتي تُقدر بقيمة 802 ألف جنيه تقريبًا، حيث قالت الغرفة، في خطابها: قررت لجنة الشكاوى بغرفة صناعة السينما، التنبيه على أعضائها بعدم التعامل مع الشركة المشكو في حقها، مؤقتًا؛ لحين سدادها قيمة المديونية المستحقة في ذمتها للشركة الشاكية، وكذلك إيقاف تعامل الغرفة مع الشركة المشكو في حقها، بعدم إصدار أي شهادات من أي نوع لها.